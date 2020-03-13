На период карантина в Украине за педагогами сохраняется средняя заработная плата, - Минобразования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерство образования и науки Украины.

"К нам начали обращаться педагоги и жаловаться, что в некоторых территориях в связи с введением карантина их заставляют брать неоплачиваемый отпуск на период карантина. Такое решение является незаконным, поскольку в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины, за время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для людей, которые его окружают, и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок. Чтобы напомнить о законе, мы подготовили письмо органам управления и руководителям заведений", - говорится в сообщении.

В случае, если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

В случае, если права педагогов все равно будут нарушаться, они могут обратиться к образовательному омбудсмену, подчеркивается в сообщении ведомства.

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Напоминаем, в среду было принято постановление Кабинета Министров "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19", предусматривавшие в частности введение карантина во всех учебных заведениях независимо от формы собственности с 12 марта по 3 апреля текущего года.