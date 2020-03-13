За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект

Законопроект представили на заседании рабочей группы при комитете ВР по вопросам здоровья нации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Законопроект, подготовленный в Минздраве, предусматривает:
- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
- Возможность работникам выполнять работу по дому;
- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина", — сказано в сообщении.
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В пресс-службе Минздрава отмечают, что народные депутаты поддержали инициативу министерства, активно обсудили ее и внесли несколько поправок.
"Данная инициатива направлена на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", — сказал министр здравоохранения Илья Емец.
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