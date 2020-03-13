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13.03.20 19:05

За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект

Разработанный Минздравом законопроект предусматривает четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, ответственность за несоблюдение карантина и возможность работать из дому.

коронавирус

Законопроект представили на заседании рабочей группы при комитете ВР по вопросам здоровья нации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Законопроект, подготовленный в Минздраве, предусматривает:

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В пресс-службе Минздрава отмечают, что народные депутаты поддержали инициативу министерства, активно обсудили ее и внесли несколько поправок.

"Данная инициатива направлена на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", — сказал министр здравоохранения Илья Емец.

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