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13.03.20 19:12

Эпицентр пандемии COVID-19 теперь Европе, - ВОЗ

Эпицентр пандемии нового типа коронавируса COVID-19 переместился в европейские страны.

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Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, теперь на европейские страны приходится больше случаев заражения и летальных исходов, чем на все остальные страны мира вместе взятые, если не считать Китая.

Гебрейесус также сообщил, что по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с продолжением распространения коронавируса.

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