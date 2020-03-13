Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следствием было установлено, что чиновники областного управления Гоструда организовали коррупционный механизм освобождения от ответственности за выявленные нарушения норм законодательства в сфере трудовых отношений, а также за выдачу разрешительных документов. За определенное вознаграждение, в данном случае 150 тыс. гривен, правонарушитель должен был избежать ответственности в виде штрафных санкций и в дальнейшем беспрепятственно получить разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности на определенных объектах.

Оперативники задокументировали факт получения через посредника первой части взятки - 50 тыс. гривен. Эти средства были распределены между всеми участниками коррупционной схемы.

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Задержали фигурантов непосредственно во время получения второй части взятки - 100 тыс. гривен.





Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. По месту работы и по месту жительства задержанных проводятся санкционированные обыски.

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