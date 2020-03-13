Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина" в Печерском районном управлении полиции сообщили, что в качестве меры пресечения для "азовца" Тамарина был избран круглосуточный домашний арест.

Информации о мерах пресечения для ещё двух задержанных нет.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТО

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.