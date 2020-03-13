С подозрением на коронавирус госпитализировали еще троих украинцев: двоих в Черновицкой области и одного на Житомирщине

О новых госпитализациях в Черновицкой области ОГА сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 2 человека с подозрением на коронавирус госпитализированы сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу. У них есть признаки инфекционного заболевания, и они были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19", — сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 18:00 13 марта в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 8 человек, добавили в пресс-службе.

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На Житомирщине проверяют подозрение на коронавирус у жителя Андрушевки, вернувшегося из Польши. Об этом рассказали на брифинге в ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Мужчина находился в Польше с 7 февраля по 11 марта. По предварительным данным, он не контактировал с больными или потенциально инфицированными. При пересечении границы у него не обнаружили повышенной температуры. Но 12 марта мужчине стало плохо, и сегодня он обратился к врачам.

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"Он госпитализирован в инфекционное отделение с признаками двусторонней пневмонии. Сейчас у него температура 36,6 градусов. Проводятся диагностические, лабораторные исследования, в том числе в лабораторном центре по поводу коронавируса. Общее состояние больного удовлетворительное", — сказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.