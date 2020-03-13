Шесть лет назад, 13 марта 2014 года, в Донецке убили первого украинского патриота Дмитрия Чернявского. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, о событиях того времени напоминает Фабрика думок Донбас.

В тексте отмечается: "С начала реализации кремлевского плана по построению "новороссии", Донбасс ответил многочисленным движением гражданского сопротивления. Именно в Донецке тысячи донетчан вышли на митинги за Единую Украину 4, 5 и 13 марта 2014.

4, 5 и 13 марта является знаковыми датами для украинского Донецка. На центральной площади Донецка собралось огромное количество дончан-патриотов, которые смело и открыто вышли в поддержку единства Украины. Эти проукраинские митинги были одними из многих, которые происходили в марте-апреле 2014 году на Донетчине и Луганщине.

В тех сложных, неопределенных условиях, абсолютно беззащитны мирные люди начали борьбу за Единую Украину, за ее европейское будущее. Уже через несколько месяцев эта мирная борьба переросла в добровольческое, волонтерское и партизанское движение сопротивления, который продолжается до сих пор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж