"Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине

Своими размышлениями она поделилась в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, т.к. можно умереть от сердечной недостаточности. Берегите себя!" — написала Богуцкая.

Вскоре она добавила еще один пост о неожиданных последствиях карантина.

"Говорят, что вирус умирает на расстоянии 1 метра. Говорят, что карантин минимизирует распространение вируса. Говорят, что две недели карантина способствуют демографическому прорыву. Скажите, откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" — вопрошает депутат.

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