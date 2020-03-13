"Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук

Об этом написала в Фейсбуке заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"С консультативным советом в рамках Минского процесса возникли определенные недоразумения, в том числе и в нашей фракции. Но самое главное, что на сегодня еще ничего не произошло и никаких окончательных решений не принято. Есть только протокол о намерениях", — отметила она.

Кравчук утверждает, что цель создания совета — "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе". Совет, по ее словам, может состоять наполовину из жителей оккупированных территорий и наполовину из тех, кто оттуда уехал.

"Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", — написала Кравчук.

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Политик напомнила, что консультации с представителями ОРДЛО по вопросу изменений в Конституцию предусмотрены Минскими соглашениями.

"Мы считаем, что если уж унаследованные договоренности обязывают Украину с кем консультироваться, то точно лучше это делать не с главарями боевиков", — пояснила она.

"В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше", — настаивает Кравчук.

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Консультативный совет, по ее словам, задуман как совещательный орган при политической подгруппе в Минске. Он будет создан 25 марта, и его решения будут иметь рекомендательный характер.

"Буквально недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксировано. Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающимся мирного процесса", — добавила Кравчук.

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1 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.



