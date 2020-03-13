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13.03.20 22:06

Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Виктор Солтыс погиб 10 марта в районе Песок, когда в его машину попала ракета террористов.

Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Церемония прощания состоялась в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области, сообщает Цензор.НЕТ., со ссылкой на сайт Петривской РГА,

Виктор Николаевич Солтыс (позывной АК) — младший сержант, командир боевой машины-командир отделения 131-го отдельного разведывательного батальона.

Он погиб 10 марта утром в районе населенного пункта Пески Ясиноватского района Донецкой области, когда противотанковая управляемая ракета террористов попала в грузовую машину ГАЗ-66.

Виктор Солтыс родился 02.10.1986 года. Окончил Желтоводское профтехучилище по специальности "маляр-штукатур". В 2017 году поступил на военную службу по контракту, очередной контракт подписал 01.07.2018.

У него остались мать, сестра, жена и две дочери.

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Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 01
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 02
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 03
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 04
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 05
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 06
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 07
Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 08

Погибшего на Донбассе младшего сержанта Виктора Солтыса похоронили на Кировоградщине 09

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