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13.03.20 22:40

МИД подтвердил информацию о смерти украинки от коронавируса в Италии

Гражданка Украины скончалась в итальянской провинции Брешиа.

малышева,раиса

Соответствующее сообщение размещено на странице МИД в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", — сказано в сообщении.

Ранее о смерти украинки сообщила в Фейсбуке еще одна наша соотечественница, живущая в Италии — Оксана Федькив. По ее информации, 65-летняя Раиса Малышева работала в г. Ровато в провинции Брешия. 4 дня назад ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, позднее диагноз подтвердился.

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МИД подтвердил информацию о смерти украинки от коронавируса в Италии 01

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