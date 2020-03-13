В аптеках будут маски и дезинфекторы по доступным ценам, - Зеленский

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - пообещал президент.

Зеленский указал, что государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.

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"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях", - заявил он.