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13.03.20 22:59

Террористы совершили обстрел наших позиций под Крымским, ранен один воин. ВСУ дали адекватный огневой ответ, - штаб ООС

13 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

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