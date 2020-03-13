Все инфекционные медучреждения будут обеспечены тестами на коронавирус, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство выделяет деньги на средства индивидуальной защиты.

"В ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для определения признаков коронавируса. Постановлением Кабинета министров Украины уже выделено 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 млн грн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что Институт молекулярной биологии НАНУ неотложно изготовит 200 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса.

По его словам, из государственного резерва в учреждения здравоохранения передано 10 млн масок.

Также для проведения тестирования в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории.

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