Для достройки Шулявского моста в Киеве готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ".

"У нас есть много вызовов. Финансовые, политические, коронавирус. Не привыкли мы жить в "теплой ванне". Постоянно приходится преодолевать препятствия. Но мы справимся. Я положительно смотрю в завтрашний день, - сказал Кличко. - К лету, например, мы планируем достроить и полностью открыть Шулявский путепровод. Нам нужна эта развязка", - добавил он.

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Мэр столицы еще раз обратился в Фонд госимущества по сносу пятого цеха завода "Большевик", чтобы дать возможность городу достроить Шулявский путепровод и все необходимые съезды с него.

"Если они этот цех не снесут, мне ничего другого не остается, как самому садиться на бульдозер и сносить его. Потому что там продают носки, какой-то китайский секонд-хенд, а нам нужна современная развязка! ", - отметил Виталий Кличко.

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Он отметил, что многие мэров обещали достроить, например, Подольско-Воскресенский мост, но не сделали этого. "Я хочу быть тем мэром, наконец откроет этот мост. Не верили, что к концу прошлого года мы запустим движение Шулявским мостом. Тогда перед Новым годом я проехался по мосту в костюме Деда Мороза. Этот костюм Деда Мороза я уже готовлю, чтобы проехаться Подольско-Воскресенским мостом", - добавил он.

Через месяц-полтора, по словам мэра, планируют открыть и новый вход в зоопарк. Также в этом году установят новый фонтан на Владимирской горке. В планах городских властей - установить в Киеве и самый большой флаг страны.

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Флаг планируют установить на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне ко Дню Государственного Флага Украины.

"Главный Флаг страны будет видно из любой точки нашего города. Высота его будет больше 80 метров. Размер самого флага - 25 на 50 метров ", - подчеркнул мэр Киева.