Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на свободу мирных собраний, а забота о гражданах, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении по поводу противостояния коронавирусу.

"Также хочу ответить некоторым политикам: если бы мы боялись мнения общества, митингов, мы бы не открывали улицу Банковую. Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев", - сказал он в своем обращении.

"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский.

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