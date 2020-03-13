Террористы обстреляли участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "13 марта, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей".