Враг 13 марта 6 раз обстрелял позиции ОС, 3 раза - с начала этих суток: ранен боец

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, передает Цензор.НЕТ.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза вблизи Лебединского - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 11 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом со Славным - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов, а также боевики совершили обстрел из крупнокалиберного пулемета; неподалеку от Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также вели огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела, а именно: неподалеку Орехово - из 82-мм миномета - 8 мин; рядом с Крымским - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, боевики совершили обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

13 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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С начала этих суток российские оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции ОС.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82-мм - 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от Шумов - из 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82-мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь нет.



