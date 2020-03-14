"Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха

Тем, кто уже забронировал поездки, Кулеба рекомендует отдельно договариваться с туроператорами, заявил он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал новостей 24.

По его словам, стоит отказаться от путешествий, пока мир лихорадит от коронавируса.

Дипломат также заверил, что правительство будет сотрудничать с туристическими компаниями для того, чтобы они себя цивилизованно вели. Кулеба предположил, что туркомпании все же будут прибегать к нечестным шагам и не возвращать деньги. Но, по его словам, надо бороться за свои права.

"Не время сейчас наживаться на гражданах – мор по миру пошел. Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", – подчеркнул глава МИД.

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Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.