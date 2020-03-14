COVID-19: в мире инфицировано 145,3 тыс. человек, смертельных случаев - 5429, включая 1 в Украине. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 17 660, выздоровели – 1439, умерли 1266 человек; Испании - 5232, выздоровели – 193, умерли 133; Германии – 3675, выздоровели - 46, умерло - 8; Франции – 3667, выздоровели – 12, умерли 79.

В материковом Китае - 80 971 больных (скончались 3193), Иране - 11 364 (514), Южной Корее - 8086 (72).

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения заболевания коронавирус.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.