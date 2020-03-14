Кто вас уполномочил ездить в РФ? Проверку на коронавирус уже прошли? - депутат от "СН" Арахамия - представителям ОПЗЖ

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Первый вопрос – мандат. Кто вас уполномочил? Какой у вас есть мандат обсуждать такие вопросы? Второй вопрос – вы действительно являетесь официальной делегацией или вы просто за собственные деньги поехали?" - спросил Арахамия, уточнив, что пока депутаты ездили в Москву, телеканалы Медведчука подавали это как "визит официальной делегации Верховной Рады".

Он подчеркнул, что есть специальный пункт об этом в регламенте Верховной Рады. Согласно ему, даже если депутат едет куда-то за собственные деньги, он должен написать заявление на имя главы Верховной Рады, а тот должен предоставить на это разрешение.

"И третье – вы находились в стране, где есть высокий риск заражения коронавирусом. Вопрос: когда вы вернулись, проходили ли вы проверку? Я настаиваю на том, чтобы вы прошли срочное обследование", - резюмировал Давид Арахамия.

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В ответ депутат от "Опоплатформы" Нестор Шуфрич предложил, чтобы Госпогранслужба предоставила полный перечень депутатов, которые в последние 5 дней вернулись из-за границы.

Напомним, народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.