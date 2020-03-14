Мать и двоих детей в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что человека, вернувшегося из Италии, также госпитализировали с подозрением на коронавирус. Именно после контакта с ним у матери и двоих детей повысилась температура тела.

"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. Но имели контакт с человеком, который вернулся из Италии и госпитализирован накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица", - написали в сообщении.

Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

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По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.