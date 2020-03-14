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14.03.20 11:28

В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений. ДОКУМЕНТ

Опубликован документ с разъяснением, какие иностранные граждане смогут въехать в Украину с 00:01 понедельника, 16 марта.

госпогранслужба,вирус,коронавирус

Официальное письмо Министерства иностранных дел, адресованное диппредставительствам и представительствам международных организаций, опубликовал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с 00 час. 01 мин. (по киевскому времени) 16 марта 2020 в течение двух недель не будет осуществляться пропуск через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства на въезд в Украину, в т.ч. в рамках транзитного проезда", — сказано в документе.

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Отмечается, что ограничение не касается иностранцев и лиц без гражданства двух категорий:

"- сотрудников иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, а также членов их семей;- лиц, документированные видами на постоянное или временное проживание в Украине", — гласит текст документа.

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Решение об ограничении въезда иностранцев и лиц без гражданства на территорию Украины было принято на заседании СНБО в пятницу, 13 марта. Въезд ограничивают, чтобы остановить распространение коронавируса.

В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений 01
В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений 02

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