В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений. ДОКУМЕНТ

Официальное письмо Министерства иностранных дел, адресованное диппредставительствам и представительствам международных организаций, опубликовал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с 00 час. 01 мин. (по киевскому времени) 16 марта 2020 в течение двух недель не будет осуществляться пропуск через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства на въезд в Украину, в т.ч. в рамках транзитного проезда", — сказано в документе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

Отмечается, что ограничение не касается иностранцев и лиц без гражданства двух категорий:

"- сотрудников иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, а также членов их семей;- лиц, документированные видами на постоянное или временное проживание в Украине", — гласит текст документа.

Также на Цензор.НЕТ: До вторника в Украину можно вернуться рейсовыми самолетами, затем возможна эвакуация спецбортом, - глава МИД Кулеба. ВИДЕО

Решение об ограничении въезда иностранцев и лиц без гражданства на территорию Украины было принято на заседании СНБО в пятницу, 13 марта. Въезд ограничивают, чтобы остановить распространение коронавируса.



