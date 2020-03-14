Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы пройдем через Майдан по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллее Небесной Сотни. В рамках мероприятия мы передадим следующие требования к Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде:

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!

2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!

3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!

4. Нет - "Нормандии" без Крыма!

5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!

6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!

7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!

8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!

9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.























Фото/видео - Олег Богачук