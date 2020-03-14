Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.03.20 11:44

Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади собрались ветераны войны на Донбассе и простые украинцы, чтобы пройти по центру столицы до Офиса Президента и передать список требований.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы пройдем через Майдан по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллее Небесной Сотни. В рамках мероприятия мы передадим следующие требования к Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде:

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.

Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 01
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 02
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 03
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 04
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 05
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 06
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 07
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 08
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 09
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 10
Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 11Добровольцы собрались в Киеве на Марш патриотов: Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции! 12

Фото/видео - Олег Богачук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100