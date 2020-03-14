Россия - не "проблемный сосед", а "экзистенциальный враг", ее цель - уничтожение Украины, - Зеркаль

Об этом Зеркаль написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Печально, даже хуже. Вместо тщательной работы по объединению общества его продолжают разрывать на куски и последовательно насаждать нарративы российской пропаганды. Сознательно ли это делается? Уже понятно, что да", — считает Зеркаль.

Экс-дипломат уверена, что попытки добиться мира, подменив оккупацию Крыма и востока Украины "внутренним конфликтом" будут иметь трагические последствия для украинского общества и государства.

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"Украинцы всегда боролись за свободу и достоинство, в этом и заключается главное отличие между Украиной и Россией. У нас разные политические культуры. Именно поэтому и возникает постоянное противостояние дискурса свободы и дискурса никак свободы, которое является ценностным противостоянием двух систем, двух разных образов жизни и различных систем, которые находятся в остром столкновении", — написала Зеркаль.

"Россия — это не проблемный сосед, с которым можно договориться, "просто перестав стрелять", а "экзистенциальный враг", целью которого является полное уничтожение украинского государства", — добавила она.

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11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.