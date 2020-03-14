Высказывания в интернете, что "от гриппа умирает больше людей", - бессмысленная ерунда, - инфекционист Кобевко из Черновцов

Об этом "Громадському радіо" рассказала врач-инфекционист из Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высказывания людей в интернете о том, что "от гриппа умирает больше людей, поэтому не паникуйте" — это, можно сказать, бессмысленная глупость", — сказала она.

По словам Кобевко, сравнивать COVID-19 с гриппом нельзя.

"У нас есть тщательная диагностика гриппа, есть специфическое лечение. Поэтому сейчас у нас нет смертельных случаев от пневмоний, которые были вызваны гриппом A/H1N1. Это основной момент, который мы должны понимать", — пояснила врач.

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То, что от коронавируса умирают только пожилые люди — миф, считает инфекционист.

"Сейчас мы должны забыть о том, что болеют только люди старшего возраста. Очень много почему-то украинских ученых, работающих в университетах, говорят такую ​​вещь. Я читала сегодня о Румынии, там заболели две девушки, которым по 23 года. Мы не можем точно утверждать, что вирус поражает только пожилых людей. Но у пожилых людей больше сопутствующей патологии. У них может быть ухудшение или обострение хронических патологий", — рассказала она.

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Экспресс-тесты на коронавирус, по словам Кобевко, не являются точным методом диагностики.

"Есть большая разница между экспресс-тестами и тестами на полимеразной цепной реакции. ПЦР-тесты определяют частичку РНК, генетическую частичку вируса, они являются более точными, чем те, которые делаются в Киеве и во всем мире. Экспресс-тесты — на антитела, белки, которые выделяются после инфицирования. Они могут выделяться на определенный день. Так как вирус не изучен, мы не можем точно утверждать, это может быть и 3, и 6 день заболевания. Отрицательный экспресс-тест не дает 100% гарантии", — пояснила она.

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Кобевко говорит, что Минздрав и местные чиновники от медицины опоздали с реакцией на коронавирус.

"Я публиковала первые сообщения (о коронавирусе. — Ред.) в Facebook, за что получила от руководства на местах предупреждения. Мол, я делаю очень неправильные вещи, никакого коронавируса в Украине не будет и даже маски нам не нужны", — рассказала врач.