"Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед зданием Офиса Президента звучали призывы: "Раду на карантин. Ермака в отставку".
Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.
Командир штурмовой роты батальона ВСУ "Айдар" Игорь Лапин заявил, что в случае принятия Радой во вторник "предательских законов" о выборах в ОРДЛО и амнистии боевикам, будет оглашена акция гражданского неповиновения.
Фото - Олег Богачук