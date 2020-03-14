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14.03.20 13:22

"Раду на карантин. Ермака в отставку", - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны войны на Донбассе прошлись Маршем патриотов по центру Киева и достигли финальной точки маршрута - Офиса Президента, где они хотят передать список требований главе государства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед зданием Офиса Президента звучали призывы: "Раду на карантин. Ермака в отставку".

Участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой в частности призвали власть прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

Командир штурмовой роты батальона ВСУ "Айдар" Игорь Лапин заявил, что в случае принятия Радой во вторник "предательских законов" о выборах в ОРДЛО и амнистии боевикам, будет оглашена акция гражданского неповиновения.

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Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 01
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 02
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 03
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 04
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 05
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 06
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 07
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 08
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 09
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 10
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 11
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 12
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 13
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 14
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 15
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 16
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 17
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 18
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 19
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 20
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 21
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 22
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 23
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 24
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 25
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 26
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 27
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 28
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 29
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 30
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 31
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 32
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 33
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 34
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 35
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 36
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 37
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 38
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 39
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 40
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 41
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 42
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 43
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 44
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 45
Раду на карантин. Ермака в отставку, - Марш патриотов прибыл под ОП для передачи требований 46

Фото - Олег Богачук

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