"Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", — написал он.

Аваков пообещал, что в ближайшее время аптеки и больницы будут насыщены масками и антисептиками.

"Запущена специальная процедура насыщения аптек масками и обеззараживающими средствами. Выделены средства резервного фонда. (Для справки - вчера в США введен режим чрезвычайной ситуации – и даже там, в богатейшей стране мира, масок на местах обеспечения для медиков и пациентов по их же источникам – только 1%.. – 42 млн. , при необходимых около 42 млрд.. то есть в случае пандемии не более 2х недельного запаса только в больницах)", — написал он.

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Глава МВД призвал отнестись к ситуации со всей серьезностью.

"Ваша дисциплина при недомогании или даже поражении вирусом – если у вас легкая форма - спасет жизни тем 5% и 1%, кто требует предельного внимания медиков. Это очень важно! Изоляция – это то, что каждому из нас просто сделать. И это нужно сделать", — написал он.

Министр пообещал, что медики будут публиковать инструкции, а полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия обеспечат помощь и порядок.

"Оставайтесь оптимистами — прорвемся!" — подытожил Аваков.

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