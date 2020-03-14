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14.03.20 14:02

Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников

В Радомышле на Житомирщине похоронили 71-летнюю женщину, которая умерла от осложнений, возникших в результате заражения коронавирусом. Родственников на похороны не пустили.

Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников

Об этом "Укринформу" рассказал радомышльский городской голова Владимир Тетерский, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", — сказал Тетерский.

По его словам, на похоронах присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.

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Зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.

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