На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко

Об этом после эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на своей странице в Facebook еще раз напомнила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В эфире она жестко раскритиковала главу офиса президента Зеленского Андрея Ермака за подписанные 11 марта протоколы, которые выводят Россию из-под ответственности и делают ее "наблюдателем".

"11 марта впервые за все годы минского процесса там был подписан документ, в котором нет ни слова о ключевом блоке безопасности. На фронте - эскалация конфликта, горячая фаза войны, 15 убитых только в марте. И на этом фоне - ни слова и пункта о безопасности, зато снова о разведении войск. Ни слова о невыполнении РФ всех договоренностей последнего нормандского саммита, в частности, установление режима тишины и устойчивого перемирия", - подчеркивает Геращенко.

"В таких протоколах очень важны не только содержание, но и форма, и впервые персонажи из ОРДЛО названы там "полномочные представители", и под этим трэшем стоит подпись главы Офиса президента "согласен", что они "представители", - отметила нардеп.

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"Консультативный совет - это реализация сценария Кремля о прямых переговорах Киева и оккупированных Донецка и Луганска. Это реабилитация Москвы, выведение ее на уровень медиаторов, посредников. Это ослабление дипломатических позиций Украины", - убеждена Геращенко.

Она отметила, что попытка новой власти переложить все на предшественников не выдерживает никакой критики, ведь команда президента Порошенко усилила международные позиции Украины, тогда как последние подписанные в Минске протоколы являются дипломатическим поражением.

"В Минске мы информировали визави о принятых ВР законах: и они уже приняты. Что мы еще собираемся согласовывать? С кем? С боевиками? Это фактически передача части нашего суверенитета, что неприемлемо. И ключевое - кто же является участниками конфликта?" - пишет Геращенко.

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Нардеп также обратила внимание на то, что действия представителей Зеленского свидетельствуют о несогласованности с европейскими партнерами.

"Мы всегда отстаивали так называемую дорожную карту Минска, где первый блок был посвящен безопасности, затем гуманитарный и только потом политический. Сейчас все перевернуто с ног на голову", - констатирует Геращенко.

Напоминаем, ранее, в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.