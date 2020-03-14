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14.03.20 14:22

Украинцев эвакуируют из Италии, - решение правительства

Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии.

Украинцев эвакуируют из Италии, - решение правительства

Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров 14 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", — сказано в сообщении.

Так, таможенная служба должна будет оперативно оформить груз пассажиров и членов экипажа самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Пограничники должны будут обеспечить первоочередной контроль во время пересечения границы.

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