Украинцев эвакуируют из Италии, - решение правительства

Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров 14 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", — сказано в сообщении.

Так, таможенная служба должна будет оперативно оформить груз пассажиров и членов экипажа самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Пограничники должны будут обеспечить первоочередной контроль во время пересечения границы.

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