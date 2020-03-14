С 17 марта границы будут закрыты для самолетов, автобусов и поездов, в Украину можно будет въехать на автомобиле, - СНБО

Соответствующее сообщение размещено на сайте СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"17 марта 2020 с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", — сказано в сообщении.

При этом СНБО просит всех граждан Украины вернуться на родину до 17 марта 2020 года.

"В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организовано доставке украинских граждан спецрейсами", — сообщили в СНБО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцев эвакуируют из Италии, - решение правительства

С 16 марта на 2 недели прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением тех, у кого есть вид на жительство и дипломатов.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni- ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua", — добавили в СНБО.

Также на Цензор.НЕТ: "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков