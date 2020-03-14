В Госпогранслужбе рассказали, кого пустят на свою территорию поляки. ИНФОГРАФИКА

Соответствующее сообщение Госпогранслужба разместила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Польшу с полуночи можно будет попасть только на легковом транспорте. Внутрь страны пустят лишь:

- граждан Польши;

- мужей и жен граждан Польши;

- иностранцев, у которых есть карта постоянного или временного пребывания на территории Польши;

- иностранцев с Картой Поляка;

- дипломатов и сотрудников дипучреждений;

- иностранцев, у которых есть разрешение на работу в Польше;

- иностранных водителей, перевозящих грузы.

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Госпогранслужба также опубликовала список пунктов пересечения границы с Польшей, движение в которых останавливается с полуночи 15 марта.