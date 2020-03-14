Срыв презентации Сивохо: прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для двух подозреваемых

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура ходатайствовала об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако 13 марта суд избрал двум из них более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства.

"Органы прокуратуры будут принципиально реагировать на нарушения общественного порядка, особенно когда речь идет о применении насилия в отношении людей. Категорически выступаю против преимущества права силы над силой права. В настоящее время есть множество способов выразить позицию несогласия, не нарушая закон и без применения насилия. Тем, кто пренебрегает этими общепринятыми правилами, будет дана принципиальная оценка и виновные лица будут нести ответственность согласно действующему законодательству," - подчеркнул прокурор Киева Сергей Юлдашев.

Как известно, ранее суд отправил под круглосуточный домашний арест "азовцев" Сашу Волкова и Сергея Тамарина.

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Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.