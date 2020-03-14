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14.03.20 15:50

Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым. ФОТО

Пограничники не пропустили в Киев психолога из РФ, которая планировала проводить в столице мастер-класс. Кроме того, ей запретили въезд в Украину на 3 года.

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Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники установили, что 47-летняя женщина незаконно посещала ВОТ АР Крым, где проводила тренинги по психологии.

Во время контроля второй линии россиянка рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в столицу Украины якобы в личных целях - навестить подругу.

Однако пограничники выяснили, что вчера женщина должна была проводить мастер-класс в Киеве, на который даже были в продаже билеты.

Пограничники запретили въезд в Украину психологу из РФ: посещала оккупированный Крым 01

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В результате, пограничники отказали россиянке в допуске и запретили въезд на территорию Украины.

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