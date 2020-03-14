В Минске договорились, что "Красный Крест" получит доступ к украинским пленным, - Ермак

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один из пунктов протокола последнего заседания ТКГ в Минске касается освобождения украинских граждан, находящихся на неподконтрольных территориях.

"Мы договорились в ТКГ о том, что в мест, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный Крест", - сказал Ермак.

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Он отметил, что решил принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время Парижского саммита, не было выполнено.

"Поэтому я решил лично приехать и проверить, что там происходит", - пояснил Андрей Ермак.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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