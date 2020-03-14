Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.03.20 17:54

По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают

Центр противодействия коррупции опубликовал якобы разработанный МВД законопроект, предусматривающий ответственность за нарушение карантина. Спикер министерства Артем Шевченко говорит, что протесты никто не будет ограничивать.

шевченко,шабунин

Центр противодействия коррупции опубликовал документ, якобы являющийся разработанным МВД законопроектом об ответственности за нарушение карантина, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины.

За "заражение особо опасной или опасной инфекционной болезнью" предусмотрено до двух лет лишения свободы, "за самовольное оставление места обсервации (карантина)" — три года лишения свободы. Больных, которые уклоняются от лечения особо опасной или опасной инфекционной болезни, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 5 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков

Кроме этого, предлагают наказывать служащих за "сокрытие или искажение сведений о заболеваемости инфекционными болезнями". Максимальная ответственность — ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет.

В Центре противодействия коррупции считают, что новая норма может ограничить право украинцев на мирный протест.

"Прежде всего указанные нормы смогут использовать для преследования участников мирных собраний. Все инфицированные люди — не только коронавирусом, но и обычным гриппом — автоматически окажутся под риском стать подозреваемыми в преступлениях", — сказано в сообщении на сайте ЦПК.

Также на Цензор.НЕТ: С 17 марта границы будут закрыты для самолетов, автобусов и поездов, в Украину можно будет въехать на автомобиле, - СНБО

Спикер МВД Артем Шевченко отметил в комментарии "Громадському радіо", что министерство не собирается ограничивать права граждан на мирные собрания.

"Право граждан на мирный протест — конституционная норма, которая не может быть сужена или запрещена никакими изменениями в любые законы. Весь демонизированный бред Шабунина (Виталий Шабунин — председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции". — Ред.) не стоят выеденного яйца", — сказал он.

Читайте также: Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе

При этом Артем Шевченко не ответил на вопрос о том, действительно МВД предлагает внести в законодательство изменения, о которых пишет Центр противодействия коррупции. Он отметил, что ведомство постоянно предлагает изменения в украинское законодательство, какие-то из них Верховная Рада принимает, какие-то — нет.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100