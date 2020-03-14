По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают

Центр противодействия коррупции опубликовал документ, якобы являющийся разработанным МВД законопроектом об ответственности за нарушение карантина, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины.

За "заражение особо опасной или опасной инфекционной болезнью" предусмотрено до двух лет лишения свободы, "за самовольное оставление места обсервации (карантина)" — три года лишения свободы. Больных, которые уклоняются от лечения особо опасной или опасной инфекционной болезни, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 5 лет.

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Кроме этого, предлагают наказывать служащих за "сокрытие или искажение сведений о заболеваемости инфекционными болезнями". Максимальная ответственность — ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет.

В Центре противодействия коррупции считают, что новая норма может ограничить право украинцев на мирный протест.

"Прежде всего указанные нормы смогут использовать для преследования участников мирных собраний. Все инфицированные люди — не только коронавирусом, но и обычным гриппом — автоматически окажутся под риском стать подозреваемыми в преступлениях", — сказано в сообщении на сайте ЦПК.

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Спикер МВД Артем Шевченко отметил в комментарии "Громадському радіо", что министерство не собирается ограничивать права граждан на мирные собрания.

"Право граждан на мирный протест — конституционная норма, которая не может быть сужена или запрещена никакими изменениями в любые законы. Весь демонизированный бред Шабунина (Виталий Шабунин — председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции". — Ред.) не стоят выеденного яйца", — сказал он.

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При этом Артем Шевченко не ответил на вопрос о том, действительно МВД предлагает внести в законодательство изменения, о которых пишет Центр противодействия коррупции. Он отметил, что ведомство постоянно предлагает изменения в украинское законодательство, какие-то из них Верховная Рада принимает, какие-то — нет.