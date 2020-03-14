Часть "слуг народа" поддержали создание консультативного совета с террористами

Они опубликовали на своих страницах в Фейсбуке обращение к своим коллегам по фракции, которые ранее попросили Зеленского вернуть минские переговоры в законодательное поле Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение опубликовали замглава фракции СН Максим Ткаченко, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Владимир Воронов, заместитель председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко и председатель подкомитета по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и внутренне перемещенных лиц Алексей Кузнецов.

Депутаты отмечают, что являются переселенцами из Луганска и "были внутри ситуации".

"Все мы стали депутатами Верховной Рады благодаря доверию наших избирателей, которые проголосовали за президента Украины Владимира Зеленского и политическую силу "Слуга Народа". Главным приоритетом программы президента было – достижение мира на востоке Украины", - подчеркивают авторы заявления.

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По мнению депутатов, Консультативный совет может стать площадкой, на которой смогут выступить представители населения оккупированных территорий, которые по разным причинам были вынуждены остаться, но не имеют отношения к развязыванию войны и нарушению территориальной целостности Украины.

"Для процесса миротворчества всегда должен быть диалог. И вести этот диалог должны люди, понимающее друг друга. А желание всех и вся "сесть за стол переговоров и советовать "на ухо" даже подозрительно", - подчеркивается в заявлении.

Депутаты призывают ценить людей и их права и не делать выводов, не обладая достаточным объемом информации.

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11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.