Враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм у Старогнатовки, Новолуганского, Шумов и Гладосово; потерь нет, - пресс-центр ОС

Как уточняет пресс-центр Объединенных сил, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Березовым (из гранатометов различных систем), Старогнатовкой (5 мин из миномета калибра 82 мм) и Павлополем (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), информирует Цензор.НЕТ.

Трижды позиции ОС обстреляли и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Новолуганского (3 мины из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Шумов (6 мин из 120-мм минометов, 24 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов) и Гладосово (3 мины из миномета калибра 120 мм).

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Отмечается, что 14 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.