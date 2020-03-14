Часть "слуг народа", протестовавших против координационного совета с террористами, удалили свои посты

На это обратил внимание депутат от партии "Голос" Николай Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"В обращении депутатов Слуга Народу к Владимиру Зеленскому по поводу Минской измены произошли изменения:

- Ирина Аллахвердиева, страница удалена.

- Андрей Боблях, пост с заявлением удален.

- Ольга Василевская-Смаглюк, пост с заявлением удален.

- Артем Ковалев, пост с заявлением удален.

- Владимир Тимофийчук, пост с заявлением удален.

- Игорь Фрис, пост с заявлением удалил, но написал новый, где дублирует положения из заявления, однако к Президенту уже не обращается.

- Дмитрий Черный, страница удалена", — написал он.

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11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.