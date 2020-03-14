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14.03.20 19:52

30-летнего ветерана АТО Александра Фрайтага нашли мертвым на Харьковщине (обновлено)

Экс-боец 36-й ОБрМП Александр Фрайтаг (позывной Немец) ушел из дома 8 марта и с тех пор не выходил на связь.

30-летнего ветерана АТО Александра Фрайтага нашли мертвым на Харьковщине (обновлено)

Об этом местному изданию KHARKIV Today сообщила супруга ветерана АТО Татьяна, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, тело мужчины обнаружили 13 марта около 10:00 недалеко от дома в Лизогубовке Харьковского района.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области информирует, что тело умершего без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в туалете местного медпункта.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Журналистка Нина Гончарук на своей facebook-странице сообщила, что Фрайтаг был призван на службу в 2014 году. Служил в 92-й бригаде. В 2016 году стал матросом-контрактником в 36-й бригаде морской пехоты. Был тяжело ранен. Награжден орденом "За мужество", медалями "За оборону Мариуполя", "За оборону Счастья", "Защитник Отечества". Также она написала, что у ветерана остался полуторагодовалый сын. Прощание с Александром Фрайтагом прошло 14 марта на Аллее Героев. 

30-летнего ветерана АТО Александра Фрайтага нашли мертвым на Харьковщине 01

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По данным источников Цензор.НЕТ, у ветерана не выдержало сердце.

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