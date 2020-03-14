30-летнего ветерана АТО Александра Фрайтага нашли мертвым на Харьковщине (обновлено)

Об этом местному изданию KHARKIV Today сообщила супруга ветерана АТО Татьяна, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, тело мужчины обнаружили 13 марта около 10:00 недалеко от дома в Лизогубовке Харьковского района.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области информирует, что тело умершего без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в туалете местного медпункта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Журналистка Нина Гончарук на своей facebook-странице сообщила, что Фрайтаг был призван на службу в 2014 году. Служил в 92-й бригаде. В 2016 году стал матросом-контрактником в 36-й бригаде морской пехоты. Был тяжело ранен. Награжден орденом "За мужество", медалями "За оборону Мариуполя", "За оборону Счастья", "Защитник Отечества". Также она написала, что у ветерана остался полуторагодовалый сын. Прощание с Александром Фрайтагом прошло 14 марта на Аллее Героев.

Также смотрите: Спас более 400 жизней, - с парамедиком и ветераном Игорем Надолько простились в Мариуполе. ФОТО

По данным источников Цензор.НЕТ, у ветерана не выдержало сердце.