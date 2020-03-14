У двух мужчин, госпитализированных на Житомирщине, коронавирус не выявили, - глава ОГА Бунечко

Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"После длительного анализа у жителей Бердичевского и Андрушовского районов не обнаружен уханский коронавирус COVID-19. У первого найден РНК-риновирус, то есть ОРВИ, у второго - двусторонняя пневмония", - отметил Бунечко.

По его словам, состояние обоих пациентов стабильное, они находятся под тщательным контролем врачей. Сейчас осложнений у них не наблюдается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ. СПИСОК

Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.

Также читайте: Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, - Мендель