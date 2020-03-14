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14.03.20 23:48

Решения о закрытии из-за карантина КПВВ на Донбассе пока нет, - Дейнеко

Решение об изменении порядка пропуска граждан Украины на линии разграничения с временно оккупированными территориями из-за введения карантина пока не принято.

майорское,кпвв

Об этом сказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По линии разграничения решение еще в стадии решения. Решения еще нет", - сказал Дейнеко.

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми. 

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

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