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15.03.20 08:16

Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ, дважды - сегодня: ранен боец

За минувшие сутки, 14 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ, дважды - сегодня: ранен боец

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

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Трижды враг открывал огонь по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Кроме этого, оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел: возле населенного пункта Пески – из станкового противотанкового гранатомета (шесть выстрелов).

Один обстрел враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ, подчеркивают в штабе ООС.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой его доставили в военно-медицинское учреждение, где оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.

Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ, дважды - сегодня: ранен боец 01
Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ, дважды - сегодня: ранен боец 02

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