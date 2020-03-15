Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве не уточняют сколько украинских туристов будет находиться на карантине.

Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой.

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На время карантина украинцы будут находиться в гостиницах, в которых отдыхали, сообщает туристический оператор Join Up.

Другие украинские туристы, находящиеся в Египте и которые должны были возвращаться 14-15 марта, согласно информации туристической компании, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.

Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно.