Выборы народных депутатов в 179 округе начались без происшествий, - Комитет избирателей Украины

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Комитет избирателей Украины, передает Цензор.НЕТ.

КИУ отметил, что день голосования начался во всех пяти районах 179 округа.

"Несмотря на все проблемные этапы избирательного процесса, голосование началось без заметных проблем. Все 100% участков округа открылись и работают. Избиратели Лозовой и Лозовского района, Кегичовки, Зачепиловки, Сахновщины и Краснограда имеют возможность проголосовать за своего представителя в Верховной Раде", - сообщил КИУ.

Также Комитет избирателей Украины подчеркнул, что избиратели не поддались панике, несмотря на действия одного из кандидатов.

"Голосование проходит без паники, несмотря на то, что за несколько дней до голосования один из кандидатов пытался нагнетать панику среди избирателей. Все комиссии работают в штатном режиме", - подчеркнул Кошель.

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Сегодня в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что выборы могут отменяться только при введении военного или чрезвычайного положения, поэтому промежуточные выборы народного депутата в 179 округе в Харьковской области состоятся.