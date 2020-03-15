COVID-19: украинцы смогут бесплатно звонить из роуминга на горячие линии госучреждений

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины ("Водафон", "Лайфсел" и "Киевстар") о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в специальной смс-рассылке украинцы за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

Напомним, в Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.