В Украине не зафиксировано новых случаев COVID-19, - Минздрав

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19: в Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный)", — сказано в сообщении.

Всего с начала 2020 г. в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на Covid-19 (3 случая подтверждены лабораторно, 64 — отрицательные, коронавируса нет, 12 — исследуются), отметили в пресс-службе.

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"С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию Covid-19", — сказано в сообщении.

Как отмечается, в течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на Covid-19 (Черкасская область — 1, Волынская — 1, Черновицкая — 5, Ровенская — 3, Киевская — 1, Тернопольская — 1).

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