Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса (обновлено)

Новые цены на билеты опубликованы на официальном сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.

Так, билет на рейс Париж-Киев стоит почти 16 тысяч гривен.

Из столицы Израиля, Тель-Авива, добраться в Киев 15 и 16 марта можно за 13 тысяч гривен.

На сайте по-прежнему отображаются цены на ближайшие даты. Если бы граница не закрылась — билеты бы стоили в пределах 6-7,5 тысяч за эконом-класс.

Из Вены, столицы Австрии, билет в Киев билет на 15 марта стоит 14 тысяч гривен, на 16 — почти 20 тысяч.

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Если бы границы не закрылись, добраться из Вены эконом-классом можно было бы за 1,5-2,5 тысячи гривен. Такие цены были указаны для билетов на 17 и 18 марта, которые сейчас купить уже невозможно.

В МАУ утверждают, что не формируют стоимость билетов "в ручном режиме" и отмечают, что на их уровень влияет интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное, сообщает "Суспільне".

В компании заявили, что "не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения".

"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. МАУ отмечает, что главный союзник рост цен на авиабилеты — это паника. Авиакомпания будет делать все возможное и зависящее от нее для того, чтобы после окончания срока действия карантина ситуация нормализовалась", — добавил авиаперевозчик.

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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