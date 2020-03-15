Министр здравоохранения Емец предлагает ограничить работу кафе и ресторанов из-за коронавируса

Об этом министр здравоохранения Илья Емец заявил во время обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывает Минздрав, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно ", - сказал Емец.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что ограничения, которые Украина ввела в связи с пандемией коронавируса, могут стать еще жестче.

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